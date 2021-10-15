Instagram'da canlı yayınlar için yeni güncelleme

Sosyal medya platformu Instagram'ın sunacağı yeni özelliklerle kullanıcılar, canlı yayın planlaması yapabilecek ve canlı yayın öncesinde görüntü ile sesi test edebilecek.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, geliştiridği yeni özelliklerle uygulamayı zenginleştiriyor. Yakın zamanda konuk sayısını 4’e çıkaran ve ücretli rozetler ile canlı yayınlardan gelir elde etme seçeneğini kullanıma sunan Instagram, iki yeni özellik daha duyurdu.

PLANLAMA VE HATIRLATICI ÖZELLİĞİ

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre; Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği geliyor. Hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek. Profile giren kullanıcılar bu tarihi görebiliyor ve dilerse hatırlatıcı kurabiliyor. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler bölümünde paylaşmak da mümkün olacak. Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.

TEST YAYINI ÖZELLİĞİ

Diğer bir özellik de kişilerin canlı yayında oluşabilecek sorunlardan kaçınmasını sağlayacak. Kullanıcılar, Test Yayını (Practice) adındaki özellik ile yayına başlamadan önce konuklarla bağlantı kurabilecek, ses seviyesini, aydınlatmayı, kadrajı yayından önce kontrol edebilecek.

Canlı yayın planlama özelliği bugün itibarıyla dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Canlı yayın test modunun “yakında“ kullanıma açılacağı belirtiliyor.