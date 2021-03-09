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Instagram'ın bomba özelliği Facebook'a da geliyor!

Instagram'ın bomba özelliği Facebook'a da geliyor!

Facebook, Instagram'daki Reels özelliğinin Facebook’a entegre edilmesi için Hindistan’da denemelerine başlandığını açıkladı.

Instagram'daki Reels özelliğinin Facebook’a entegre edilmesi için Hindistan’da denemelerine başlandığını duyuruldu.

Sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliğinin Facebook’ta da kullanılmasını öngören bir testin başlatıldığını duyurdu. Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram, geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu Reels özelliğinin, Hindistan’daki az sayıda kullanıcı için Facebook’ta kullanılması üzerine açıldığını bildirdi. Tıpkı TikTok ve SnapChat gibi, kullanıcıların ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebildiği ve bu videoları düzenleyebildiği Reels özelliği denemelerin sonrasında Facebook’ta kullanıma başladığında ‘Facebook Reels’ adını alacak.

Bloomberg’un haberinde, denemelerin Hindistan’da gerçekleştirilmesinin nedeninin, ülkenin Facebook’un en büyük pazarı olduğunun altı çizilirken Facebook’un Hindistan pazarını çok önemsediği belirtildi.

Dünyanın en büyük Sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı bünyesinde bulundururken, geliştirilen özellikleri belirli süreler içerisinde her bir platformuna entegre ediyor.

Etiketler facebook instagram reels özellik
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