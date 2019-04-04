2019 Türkiye İnternet Kullanım İstatistikleri Açıklandı

İnterneti en aktif kullanan ülkelerden biri olan Türkiye’nin global standartlar ile uyum sağladığını söylenebilir.

Ocak ayında yayınlanan We Are Social araştırma raporu bilimsel araştırmalar da bir kaynak olarak kullanılıyor. Yayınlanan rapora göz atacak olursak.

Türkiye’de ki İnternet Kullanıcısı Sayısı?

Türkiye’de 82,44 milyon insan yaşıyor ve nüfusun %75’i kentlerde yer alıyor.

59,36 milyon kişi internete erişebiliyor. Bu da nüfusumuzun %72’si internet kullanıcısı demek oluyor. Bir önceki raporda ise bu rakam 54,3 milyon’du.

Nüfusun %93’ü yani 76,3 milyonu bir mobil cihaza sahip.

52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunan Türkiye’de 44 milyon mobil cihaz üzerinden sosyal medyaya erişim sağlıyor.



Türkiye’de En Popüler Olan Sosyal Medya Mecraları Hangileri?



Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya, %92’lik pay ile YouTube.peşinden %84 ile Instagram ve %82 ile Facebook geliyor.

Ülkemizdeki internet kullanıcılarının %13’ü Reddit’te aktif durumda.

En popüler mesajlaşma uygulaması ise %83 ile WhatsApp. Bu sırayı Facebook Messenger ve Skype takip ediyor.

Twitch ise Türkiye’deki kullanıcıların %20’sine hitap ediyor.

İnternette harcadığımız vakitte neler yapıyoruz?

24 saatin yaklaşık 7 saat 15 dakikasını internete harcıyoruz.

2 saat 46 dakika boyunca sosyal medya; 3 saat 9 dakika boyunca YouTube dışındaki online TV kanallarında vakit geçirirken; 1 saat 15 dakika internetten müzik dinliyoruz.

Türkiye’de 2018’de İndirilen Mobil Uygulama Sayısı ve Bu Uygulamalara Toplam Ne Kadar Harcandı?

Toplam 2,87 milyar uygulama indirilmesi bulunurken; uygulama içi satın alımlarda ise dijital hizmetlere 360,5 milyon dolar para harcandı.

internetten alışverişe ne kadar para harcadık? En çok neleri satın aldık?

Ülkemizde geçen yıl 11,5 milyar dolar para harcandı.

İnternetten en çok satın aldığımız 5,1 milyar dolarla seyahat harcası yer alırken; 2 milyar dolar ile elektronik cihaz harcamaları; 1,3 milyar dolar giyim ve moda; 1,1 milyar dolar oyuncak ve hobi gereci; 1 milyar dolar mobilyaya; 412 milyon dolar yiyecek; 268 milyon dolar ise oyun harcaması görülüyor.