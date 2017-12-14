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  4. 14 Aralık 2017 23:44

ABD'den internet kullanımıyla ilgili kritik karar

ABD, Ağ Tarafsızlığı konusunda internet kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldı.

ABD'den internet kullanımıyla ilgili kritik karar
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Ağ Tarafsızlığı konusunda karar alan ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), kullanıcılar için internetin kullanım biçimini değiştirecek
 
Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'deki internetten sorumlu düzenleyici kuruluş olan Federal İletişim Kurulu, uzun süren tartışmaların sonunda 'Ağ Tarafsızlığı' ilkesini kaldıracak imzayı attı. Yapılan düzenleme, internetin açık ve eşit yapısını değiştirecek. Bundan sonra, farklı bağlantılar için ayrı paketler almak gerekebilecek. Gelişmenin tartışmanın yaşandığı diğer bölge ve ülkeleri de etkilemesi bekleniyor.

Son yıllarda ABD'de teknoloji dünyasının sessiz ve derinden tartıştığı, zaman zaman gösterilere dahi konu olsa da, dünyanın nedense pek umrunda olmayan Ağ Tarafsızlığı kavramı için son gün yaşanıyor. Federal İletişim Kurulu (FCC), bugün yaptığı oylama ile açık internetin korunmasını sağlayan bu ilkeyi devre dışı bırakma kararı aldı.

Washington'da yapılan oylamada, kurul üyeleri üçte iki çoğunlukla internet servis sağlayıcılarının web sitelerinin belirli hizmetleri sunmak için daha fazla ücret talep etmesi konulu düzenlemeyi onayladı. Oylama boyunca FCC binasının dışındaki göstericiler de kararı engellemek üzere Kongre'yi göreve çağırdılar.

Göstericilerin "İnterneti özel bir paralı yol yapmayın", "Demokrasimizi hafife almayın, bu Rusya'nın işi", "Ajit Pai nişanlınızla internette buluşabilmenizi istemiyor" yazılı pankartları dikkat çekti.

Habertürk

ağ tarafsızlığı , kuruluş , abd , internet
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