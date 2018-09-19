Amazon.com Türkiye'ye müthiş indirimlerle girdi

Online alışveriş devi Amazon sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Amazon.com.tr’nin pazara girişiyle birlikte online kanalda kampanyalar da hareketlendi. Tüm Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, Amazon.com.tr kampanyalarını inceledi. Özellikle teknoloji ürünlerinde yer alan kampanyaların dikkat çektiği Amazon.com.tr, piyasada yer alan fiyatlara oranla küçük ev aletleri kategorisinde yüzde 60’a, aksesuarlarda yüzde 50’ye, akıllı telefonlarda yüzde 30’a, TV’lerde ise yüzde 25’e varan oranlarda indirime gitti.

Küçük ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim!

Piyasada yer alan fiyatlara göre yüzde 60’a varan oranda indirimin yapıldığı küçük ev aletleri kategorisinde dikkat çeken birçok kampanyaya yer verildi. Amazon.com.tr’de; Philips Hd7432/30 Kahve Makinesi 110 TL’ye; Tefal Fv9775 Ütü 315 TL’ye; Rowenta RO5254TA Toz Torbalı Süpürge 345 TL’ye; Philips FC9928 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge bin 135 TL’den satışa sunuldu.

Fiyatlar yüzde 50 düştü

Piyasada yer alan fiyatlara göre yüzde 50’ye varan oranda indirimin yapıldığı aksesuar kategorisinde; Fitbit Alta Hr Akıllı Bileklik-Fb4, 650 TL’ye; Sennheiser CX 5 Kulaklık ise 360 TL’ye satışa sunuldu.

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Akıllı telefonda indirim fırsatı

Piyasada yer alan fiyatlara göre yüzde 30’a varan oranda indirimin yapıldığı akıllı telefon kategorisinde; Samsung Galaxy J7 Prime 16 GB Telefon, 990 TL’ye; Apple iPhone X 64 GB, 6 bin 318 TL’ye satışa sunuldu.

İşte Amazon’un TV kampanyaları

Piyasada yer alan fiyatlara göre yüzde 25’e varan oranda indirimin yapıldığı TV kategorisinde; Samsung NU7500 49’’ 124 Ekran Curved 4K TV, 3 bin 200 TL’ye; Toshiba 49U7763DAT Ultra HD TV, 2 bin 300 TL’ye satışa sunuldu