Apple TV+ yayın hayatına başlıyor

Apple’ın yeni dijital platformu Apple TV+, Kasım ayında açılacak. Orijinal dizi ve film projeleri için Steven Spielberg, M. Night Shyamalan, J.J. Abrams, Damien Chazelle, Ron Howard, Taika Waititi, Sofia Coppola gibi önemli isimlerle anlaşan Apple, orijinal yapımlarını yayınlayacağı yeni dijital platformu Apple TV+’ı Mart ayında düzenlediği etkinlikte tanıttı.

Bloomberg’in haberine göre Apple TV+ Kasım ayında, dünya genelinde 150’den fazla ülkede yayın hayatına başlayacak. Platformun aylık abonelik ücretinin ise 9.99 dolar olması bekleniyor.

Apple TV+’ın açıldığı ilk dönemde platformda yer alacak diziler; Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell’ın yer aldığı The Morning Show, Steven Spielberg’in yapımcılığını üstlendiği Amazing Stories, Jason Momoa’nın yer aldığı bilim-kurgu dizisi See, Octavia Spencer’ın başrolünü üstlendiği Truth Be Told ve lüks evlerin mercek altına alındığı belgesel dizisi Home olacak.

Apple TV+’ın deneme için kullanıcılara kısa bir süreliğine ücretsiz sunulacağı ifade edilirken Apple’ın dizileri yayınlama konusunda farklı bir strateji izleyerek dizinin ilk üç bölümünü aynı anda yayınlayacağı, kalan bölümleri ise haftalık olarak izleyicilerin beğenisine sunacağı belirtiliyor.