Beklenen haber geldi ! İşte FIFA 18'in fiyatları

Merakla beklenen oyunlardan biri olan FIFA 18 için sürekli yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak oyunun ne zaman çıkacağı konusunda bilgi veren ilk tanıtım videosunu görmüştük. Şimdi ise oyunun Türkiye fiyatları ortaya çıktı. İşte detaylar.

Spor kategorisinde futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen seri FIFA serisi oluyor. PES serisine göre çok daha başarılı bir yapım olarak gösterilmeye başlayan FIFA, son 3 senedir de hem satış rakamlarında hem de kullanıcı yorumlarında rakibinin bir hayli önüne geçmeyi başarmış durumda. Bu noktada oyunun yeni versiyonu olacak olan FIFA 18 serisinin de yine önde yer alabilmek için birçok adım atması bekleniyor.

Yeni oyun FIFA 18 bu noktada merakla beklenirken oyun için her geçen dakika yeni bir detay daha ortaya çıkmakta. Merakla beklenen seri için son olarak yayınlanan tanıtım videosunu görmüş ve oyunun çıkış tarihini öğrenmiştik. Ronaldo’yu konu alacak olan genel tema üzerine de şekillenmesi beklenen oyunun kapak görsellerinde de Ronaldo’nun yer alacağı belirtilmişti. Çıkış tarihi için ise 29 Eylül gösterilmiş olan yapımın şimdi ise fiyatları ortaya çıktı. FIFA 18 ülkemizde ne kadar fiyatla satışa çıkacağı konusunda bilgilerin ortaya çıkmasıyla beraber gelecek olan paketlerde öğrenildi. İşte tüm fiyatlar.

XBOX One FIFA 18 Fiyatları

İkon sürümü denilen özel paket: 339 TL

Ronaldo sürümü olarak değerlendirilen yeni paket: 328 TL

Standart FIFA 18 sürümü: 269 TL

PC FIFA 18 Fiyatları

İkon sürümü denilen özel paket: 358 TL

Ronaldo sürümü olarak değerlendirilen yeni paket: 318 TL

Standart FIFA 18 sürümü: 238 TL

PS4 FIFA 18 Fiyatları

İkon sürümü denilen özel paket: 329 TL

Ronaldo sürümü olarak değerlendirilen yeni paket: 309 TL

Standart FIFA 18 sürümü: 269 TL

PS3 için yayınlanacak sürüm: 259 TL