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  4. 17 Temmuz 2020 22:02

Berat Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi." açıklamalarında bulundu.

Berat Albayrak: 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklendi
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.

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