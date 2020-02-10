Bitcoin Blockchain’inde Gerçekleşecek Halving Nedir?

Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun hayatımıza kattığı blok zinciri teknolojisinde merkezi olmayan data depolama sistemi sayesinde, hiçbir veri geçmişe dönük olarak değiştirilemiyor ve bu da veri güvenliği konusunda önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Tüm dünyada Bitcoin ve kripto paralara yönelik ilgi artarken pek çok kurum ise kripto paralar yerine blok zinciri teknolojisinin adoptasyonuna odaklanıyor.

Son günlerde kripto dünyasında en çok konuşulan olaylardan birisi ise Bitcoin ödül yarılanması olarak adlandırılan Bitcoin Hallving.

Bitcoin Halving Nedir?

Bitcoin haberleri sitesinde belirtildiği üzere Bitcoin’in toplam arzı 21 milyona ulaşacak. Günümüzde sadece 18,2 milyon Bitcoin var ve bu Bitcoin’lerin üretimi her 4 senede bir yarıya iniyor.

Yani üretilecek Bitcoin sayısı da Mayıs ayından sonra tekrardan azalmaya başlayacak.

Her 210.000 bloktan sonra Bitcoin “yarıya indirmek” adı verilen bir süreçten geçer. Bu mekanizma Satoshi Nakamoto'nun kendisi tarafından protokole entegre edildi. Bir protokol “yarıya” geçtikten sonra, madencinin blok üretim ödüllerini de yarıya indirerek yeni Bitcoin tedarikini yarıya indirir.

Bitcoin Yarılanması geldiğinde, madenciler işlemleri doğrulamak için% 50 daha az BTC almaya başlar.

Konya Şehir Coin’i Duyurmuştu

Bitcoin ve kripto paralara ilgi ülkemizde de yüksek bir seviyede yer alırken, en son Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'şehir coin' uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.