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  4. 09 Aralık 2018 11:45

BTK uyardı ! Bu internet sitelerine sakın girmeyin

BTK, bilgisayarlara virüs ve zararlı yazılım bulaştırabilecek internet siteleriyle ilgili uyarıda bulundu.

BTK uyardı ! Bu internet sitelerine sakın girmeyin
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet sitelerinde gezinti yaparken bilgisayarınıza virüs ve tehlikeli yazılım bulaştırma ihtimâli yüksek olan siteleri tespit etti.

BTK’dan yapılan açıklamada, çok fazla bilinmeyen sitelerin virüs riski taşıdığı vurgulandı. Bahis siteleri, pornografik siteler ve korsan yazılım indirilen sitelerin virüs bulaştırdığı dile getirilen açıklamada, "Bilmediğimiz web sayfalarında dolaşmamanız ve çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Birçok web sitesi çeşitli tuzaklar barındırıyor olabilir. Bu yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz web sayfalarını tercih etmeniz, bilmediğiniz web sayfalarının hakkında/iletişim gibi bölümlerinden web sayfaları hakkında bilgi edinmemiz gerekmektedir. Ayrıca sık kullandığımız web siteleri için tarayıcımızda sık kullanılanlar listesi oluşturmanız, tuzak sitelerden korunmak adına önem teşkil etmektedir" denildi.

BTK açıklamasında, web güvenliğinde öncelikli dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:
"Tuzak web sitelerine dikkat etmek ve güvenilmeyen web sitelerini ziyaret etmemek gerekir. E-posta mesajları ile gönderilen bağlantılara dikkat edin. Sık kullanılanlar listesi oluşturun. Web sitelerinde gezerken yayılabilen zararlı programlardan korunmak için açılır pencere engelleyicisi kullanın (Yukarıda bahsedilen ayarlar). Arama motorlarını kullanırken özellikle çocuklu ailelerin yüksek filtreleme araçları sayesinde müstehcen sitelerin arama sonuçlarında engellemeleri gerekmektedir."

İHA

btk , virüs , internet
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