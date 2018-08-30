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  4. 30 Ağustos 2018 12:28

Bu e-postaya dikkat ! Dolandırıcıların yeni tuzağı GİB

Gelir İdaresi Başkanlığınca kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi.

Bu e-postaya dikkat ! Dolandırıcıların yeni tuzağı GİB
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Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak vergi iadesi ile borç ödeme işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği, vergi iadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaların dikkate alınmaması gerektiği bildirildi.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, başkanlığın adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak gönderilen e-postalar ile sahte internet adreslerine yönlendirilerek mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kurumla ilgili her türlü işlemin "www.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi iadesi ve borç tutarlarının belirtildiği elektronik postaları dikkate almayınız. GİB vergi iadesi işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunmamaktadır. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önemlidir."

 

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