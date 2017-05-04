Cepte internet kesildi sosyal medya ayağa kalktı

Cep telefonlarında internet bağlantıları bu akşam saatlerinde kesildi. Turkcell kullanıcılarını etkileyen kesinti nedeniyle sosyal medyada yorum yağdı.

Bazı kullanıcılar Turkcell müşteri hizmetlerine ulaşamadığını bildirdi. Bir kullanıcı ise müşteri temsilcisinin "Biz de bilmiyoruz" yanıtını verdiğini öne sürdü.

Turkcell 4G bağlantısı çalışmayanlar wi-fi hatlarını açarak sosyal medyada yorumlarını paylaşıyorlar.

İşte gelen tepkiler;

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Turkcell'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.