Cinsel içerikli film izleyenler dikkat ! Biri sizi gözetliyor

Amerikan New York Timesgazetesi, Google ve Facebook'un, kullanıcıların hangi cinsel film içeriği izlediğini takip ettiğinin belirlendiğini yazdı.

İZLENİLENLERİN TAKİP EDİLDİĞİ BİR YAZILIM

NYT'nin haberine göre Mart 2018'de Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında 22,484 cinsel içerikli film sitesi incelendi. Bu sitelerin yüzde 74'ünde Google'ın, izleyenleri takip edebildiği yazılımı olduğu belirlendi.

Sitelerin yüzde 24'ünde Oracle, yüzde 10'unda da Facebook'un izleme yazılımları bulundu. Bu sonuçlar Google'ın 16,638, Oracle'ın 5,396, Facebook'un da 2,248 cinsel içerikli film sitesinde yazılımlarının olduğu anlamına geliyor.

Araştırmada "webXray" adlı programla sitelerde üçüncü taraflara kullanıcılarla ilgili bilgiler gönderen yazılımlar arandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SİTELERİNİN YÜZDE 93'Ü BİLGİ SIZDIRIYOR"

Araştırma raporunda "Sonuçlarımız cinsel içerikli film sitelerinde izlemenin çok yaygın olduğuna işaret ediyor. Sitelerin yüzde 93'ü üçüncü taraflara kullanıcı bilgilerini sızdırıyor" denildi.

Bu uzmanlara göre, bu sitelere "gizli" modunda girmek bir fark yaratmıyor. Kullanıcıların girdiği sayfaların listesi bilgisayarda görünmese de bu yazılımlar, bilgi sızdırmaya devam ediyor.