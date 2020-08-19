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Dünya devi Google, Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor
Dünya devi Google, Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor
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  4. 19 Ağustos 2020 19:00

Dünya devi Google, Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor

29 Temmuz'da AK PARTİ ve MHP'nin oylarıyla meclisten geçerek yasalaşan yeni sosyal medya yasalarından sonra dünyanın en büyük arama motoru Google, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

Dünya devi Google, Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor
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Yaklaşık 12 yıldır Türkiye’de bir ofisi bulunan Google’ın yakında tüm operasyonları için Türkiye’de şirket kuracağı iddia edildi.

AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi meclise gelmişti.

Yapılan görüşmelerin ardından oylanan tasarı meclisten geçmişti.

SOSYAL MEDYA YASASI, GOOGLE'A ADIMI ATTIRDI

Onaylanan sosyal medya yasasında dijital platformlara, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.

Bu yükümlüğünün ardından konuyla ilgili ilk adım, tüm dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google'dan geldi.

GOOGLE, TÜRKİYE'DE OFİSİNİ AÇIYOR

Google, Türkiye'de ofis açacağının duyurusunu yaparak düzenlemeye uyan ilk büyük dijital platform olma özelliğini taşıyor.

Böylelikle Google, Türkiye’deki yeni yasa ile birlikte Türkiye’deki operasyonlarını genişletme kararı almış oldu

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sosyal medya , google , kural
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