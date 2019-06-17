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  4. 17 Haziran 2019 21:56

E-Devlet'in ismi değişiyor ! İşte yeni ismi...

Milyonlarca vatandaşın kullandığı e-Devlet hizmetinin isminin değiştirilmesine karar verildi. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, değişimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

E-Devlet'in ismi değişiyor ! İşte yeni ismi...
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Vatandaşlara internet üzerinden pek çok farklı hizmet veren E-Devlet'in ismi değişiyor.
 
E-devlet'in isminin değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

E-devlet'in yeni adının 'Dijital Türkiye' olacağını belirten Koç, platformun 42 milyon kişi tarafından kullanıldığının altınız çizdi.

"Amacımız bütün bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, dijitalleşmeyi sağlayabilmek" ifadelerini kullanan Koç, dünya genelinde bir e-devlet gelişmişlik endeksi olduğunu anımsattı ve amaçlarının ilk 20 içinde yer almak olduğunu belirtti.

 
2006 yılında 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-devlet'in yeni dönemi hakkında bilgiler veren Koç, “Kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.

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