E-Devlet'in ismi değişiyor ! İşte yeni ismi...

Vatandaşlara internet üzerinden pek çok farklı hizmet veren E-Devlet'in ismi değişiyor.



E-devlet'in isminin değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

E-devlet'in yeni adının 'Dijital Türkiye' olacağını belirten Koç, platformun 42 milyon kişi tarafından kullanıldığının altınız çizdi.

"Amacımız bütün bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, dijitalleşmeyi sağlayabilmek" ifadelerini kullanan Koç, dünya genelinde bir e-devlet gelişmişlik endeksi olduğunu anımsattı ve amaçlarının ilk 20 içinde yer almak olduğunu belirtti.



2006 yılında 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-devlet'in yeni dönemi hakkında bilgiler veren Koç, “Kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.