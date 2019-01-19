Enes Batur aylık ne kadar para kazanıyor ?

YouTube fenomenleri olarak Enes Batur'a ilk sorulardan biri 'aylık gelirin ne kadar' oluyor. Daha önce konu hakkında hiç açıklama yapmayan Enes Batur, bu soruya yanıt vermek doğru olmaz diyerek şu şekilde bir ifade de bulundu:

"Şimdiye kadar kazandığım parayı bir yerde söylemedim. Söylemeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben insanları ona göre seçmiyorum. Çoğu insan paraya değer vererek insan seçiyor. Ben bunu istemiyorum. Bana Enes Batur olarak değer verilsin. Bu bakımdan hiç bir zaman söylemeyeceğim."

Programda daha sonra gençlere kötü örnek olduğu konusuna değinildi. Enes Batur işe olayı şu şekilde açıkladı:

"Bu olay şuna benziyor: 'Bizim üstümüze atılmış olan bir durumu başkasına atalım kurtulalım." olay bundan ibaret ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Onlar ise bizim açımızdan sıkıntı olmayacak yaparsak biz yırtarız düşüncesinde." dedi.

Enes Batur'un para hakkında bir yanıt vermemesi, henüz dahi YouTuber'ın çok fazla kazandırdığını düşündürüyor.