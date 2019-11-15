  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Internet
  4. 15 Kasım 2019 12:07

Facebook 5.4 milyar hesabı sildi

Sosyal medya platformu Facebook, bu yıl içinde milyarlarca ‘fake’ hesabı, açılmalarından dakikalar sonra sildiğini açıkladı.

Facebook 5.4 milyar hesabı sildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Facebook, bu yıl kapatılan sahte hesaplara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu yıl içinde 5.4 milyar ‘fake’ hesabın açıldıktan dakikalar sonra silindiği belirtildi. Açıklamada, “Sahte, kötü niyetli hesaplar oluşturma girişimlerini algılama ve engelleme kabiliyetimizi geliştirdik” ifadeleri yer aldı. Ayrıca açıklamada, “Her gün, bu algılama sistemlerini kullanarak milyonlarca sahte hesap açma girişimini engellediğimizi tahmin edebiliriz” denildi. Ayrıca, hükümetin kullanıcı bilgisi taleplerinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösterdiği belirtildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
facebook , sahte hesap , fake hesap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM