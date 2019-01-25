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  4. 25 Ocak 2019 13:12

Facebook hakkında şok iddia

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook´un sahte hesaplar sorununu yanlış değerlendirdiği ve kullanıcılarının % 50´ye varan oranda gerçek olmayabileceği iddia edildi.

Facebook hakkında şok iddia
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Bağımsız araştırmacılardan oluşan PlainSite isimli bir grup, 70 sayfalık detaylı bir rapor yayınlayarak Facebook´un kurucusu Mark Zukerberg´in şirketin yatırımcılarını yanılttığını öne sürdü.

Aaron Greenspan liderliğindeki grup raporda, “Facebook, sahte hesaplar problemi hakkında kamuoyuna öteden beri yalan söylüyor. Sahte hesapların `network´ün yüzde 50´sini geçmiş olması gayet mümkün. Facebook birçok ölçümünü yayınlamayı durdurdu. Çünkü bu ölçümler birbirleriyle çelişiyor ve hatta uydurma. Şirket kendi ürünü üzerindeki kontrolünü kaybetti” ifadesini kullandı.

PlainSite’a göre gerçekmiş gibi hareket eden otomatik sahte hesaplar, Facebook’a reklam verenlerin boşa para harcamasına neden oluyor. Kendilerini yakalamaya çalışan algoritmaları ustalıkla atlatan bu otomatik sahte hesaplar ayrıca yalan haber kampanyaları düzenlemek veya seçim gibi önemli organizasyonları yanlış yönlendirmek için de kullanılabiliyor.

PlainSite grubunun lideri Aaron Greenspan, Zukerberg´in Harvard Üniversitesinden arkadaşı. İkili erken dönem Facebook prototiplerinden birini ortaklaşa geliştirmişti.

facebook , mark zuckerberg , sahte kullanıcı
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