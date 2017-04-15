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  1. 15 Nisan 2017 19:18

Facebook Messenger’in kullanım oranı Instagram’ı ikiye katladı

Dünya genelinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Facebook Messenger’in kullanım oranı Instagram’ı ikiye katladı
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İlk başta Facebook‘a dahil olan ancak sonradan Facebook ile bağlantılı bir uygulama olarak kullanıcıların beğenisine sunulan Facebook Messenger, bu başarıdaki en önemli kriterlerden birisi.

Facebook hesabınızdaki arkadaş listenizde yer alan bütün kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlayan mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, geçtiğimiz yaz elde ettiği rekoru yineleyerek, yeni bir rekora imza attı.

Kullanıcılara oldukça rahat bir şekilde iletişim imkanı sağlayan Facebook Messenger, geçtiğimiz yaz aylarında 1 milyarlık kullanıcı sayısına ulaşarak bir rekor kırdı ve daha aradan bir yıl geçmemesine rağmen 1,2 milyarlık kullanıcı sayısına ulaşarak Instagram‘ın kullanıcı sayısını oldukça geride bıraktı.

Görüntülü durum güncellemeleri, mesajlara emojilerle cevap verebilme ve ödeme yapabilme gibi kullanıcılara sunulan birçok özelliğin, bu durumda bir etkisinin olmadığı ve bu artışın asıl sebebinin; internet bağlantısı yavaş veya akıllı telefonu eski olanlara özel olarak hazırlanan Facebook Messenger Lite olduğu paylaşılan bilgiler arasında.

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