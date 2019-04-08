Facebook reklamlarında yeni dönem; artık KDV kapsamında

Cumhurbaşkanı kararıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştı. Karar uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi alınacak, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde de kesinti yapılacak.

BloombergHT’nin haberine göre artık Türkiye’de Facebook, Instagram, Messenger veya Marketplace üzerinden verilen reklamlardan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) kesiliyor.

Vergi tutarının Facebook’a ödenen reklam bütçesinin üzerine eklendiği, bu tutarın reklamverenlerin cebinden çıkacağı belirtildi.

Buna göre, uygulamada KDV tutarı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilmek üzere Facebook İrlanda’ya yapılıyor.

Facebook Türkiye’deki faaliyetlerini Facebook Ireland Ltd. üzerinden Türkiye’de yerleşik olmayan bir kurum olarak yürütüyor. 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yeni dönemle birlikte Facebook Ireland Ltd. de artık Türkiye’de KDV’ye tabi tutulmuş olacak.

‘2 milyona yakın küçük ve orta ölçekli işletme’

Ocak 2019 verilerine göre Türkiye’nin Facebook’ta 43 milyon, Instagram’da 38 milyon kullanıcısı bulunuyor. Sosyal ağın 2018 yılının kasım ayı sonunda açıkladığı verilere göre ise Türkiye genelinde 2 milyona yakın küçük ve orta ölçekli işletmenin Facebook’ta sayfası bulunuyor. Bu resmi işletmelerin yanı sıra Facebook’ta sayfası olan herkes, platformda sunulan çeşitli formatlarda reklam verebiliyor.

Facebook bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcılara yönelik olarak bildirimlerini de yaptı. Sosyal ağdan yapılan uyarıda, “Facebook, 1 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Katma Değer Vergisi almaya başlayacaktır. Doğru şekilde vergilendirildiğinizden emin olmak için KDV numaranızı (Vergi Kimlik Numarası) ekleyin ve kendiniz KDV beyanında bulunacağınızı onaylayın” dendi.





