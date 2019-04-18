  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Internet
  4. 18 Nisan 2019 12:29

Facebook üyelerinin mail adreslerini dağıtmış

Facebook, yeni hesaplar oluşturma platformuna yaklaşık 1.5 milyon kullanıcının e-posta adresini "istemeden yüklediğini" açıkladı.

Facebook üyelerinin mail adreslerini dağıtmış
A+ A-

Etkilenen kullanıcılar, Facebook'un e-posta şifresi doğrulamasını kullanmaya başladığı Mayıs 2016'dan sonra hesaplarını oluşturan kullanıcılar oldu.

Facebook’tan yapılan açıklamada "Hesaplarını doğrulamak için kullanıcıların adımlarını incelediğimizde, bazı durumlarda kullanıcıların e-posta bağlantılarının da hesaplarını oluştururken istemeden Facebook'a yüklendiğini gördük. 1.5 milyona kadar kişinin e-posta bağlantılarının yüklenebileceğini tahmin ediyoruz. Bu temaslar kimseyle paylaşılmadı ve biz onları siliyoruz. Bu duruma sebep olan sorunu düzelttik" denildi.

Facebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikedeFacebook'ta bir skandal daha ! Kredi kartı bilgileriniz tehlikede

 

yanlışlık , skandal , e-posta , facebook , e-mail
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM