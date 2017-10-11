Son yarım saat içerisinde sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram hesaplarına giriş yapmakta engelle karşılaşıyor. Kullanıcılar "Facebook ve Instagram neden açılmıyor?" sorusunu merak etmeye başladığı sıralarda global çapta bir sorun yaşandığı öğrenildi.

Bazı kullanıcıların Facebook ve Instagram'daki hesaplarına giremediği twitter'da yapılan yorumlarla ortaya çıktı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı "Facebook ve Instagram neden açılmıyor? Facebook ve Instagram çöktü mü?" yönünde paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise twitter hesabından 'Facebook ve Instagram hesaplarına girebildiklerini fakat önemli bir yavaşlama yaşadıklarını' yazdı.

İnsanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını sağlayan sosyal ağ Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook hesaplarına giremiyen kullanıcılar çözümü internette aramaya başladı.

Diğer yandan İnstagram'da da erişim sorunu olduğu görüldü. Şu ana kadar Facebook'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya devi olan Facebook'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde sorun devam ederken Türkiye'de de bağlantı sorunu devam ediyor. Yaşanan bağlantı sorunu akıllara 'Facebook çöktü mü?' sorusunu getirdi. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman düzelecek?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Facebook'a bağlantı sorunu yaşanıyor. Saat 18.00'dan beri erişimde aksaklık yaşanan Facebook'ta bağlantı sorunu hala devam ediyor. Facebook'ta dünya genelinde totalde yüzde 39 erişim sorunu yaşanıyor. Oturum açma esnasında yüzde 36 bağlantı sorunu yaşanırken, mobil uygulamada yüzde 23 erişim sorunu yaşanmaktadır.

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf sosyal ağı Instagram'da da benzer bir sıkıntı yaşanıyor. Kullanıcılar tıpkı Facebook'a giriş, kullanım ve uygulama erişiminde sorun yaşıyorlar.