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  4. 08 Kasım 2018 18:33

Facebook'a ''geri al'' seçeneği geliyor

Whatsapp kullanıcılarının en çok kullandığı özelliklerden birisi Facebook'a da geliyor! Messenger, mesajları geri alabilme özelliğini yakında aktif etmeyi planlıyor.

Facebook'a ''geri al'' seçeneği geliyor
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Facebook Messenger'ın 191.0 numaralı iOS versiyonuna ait sürüm notlarında, mesajları geri alma özelliğinin yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Söz konusu özellik kullanıcıların gönderdikleri mesajı karşı taraf okumadan 10 dakika içinde silmesine (ya da geri almasına) olanak sağlayacak.

Aslına bakılırsa bu zaten beklendiği için pek de sürpriz olmadı. Geçtiğimiz ay Facebook'un, Messenger için gönderilen mesajların geri alınmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, kullanıcılarına yanlışlıkla gönderdikleri mesajları silmeleri için 1 saatlik süre tanınıyor.

Facebook Messenger'da bu sürenin sadece 10 dakika ile sınırlandırılması can sıkıcı.

Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp da Facebook'un çatısı altında bulunuyor.

NTV

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