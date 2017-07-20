Kabus geri dönüyor ! Hafta sonuna dikkat
Kabus geri dönüyor ! Hafta sonuna dikkat
İşsizlik maaşına zam yerine indirim geliyor, sistem değişiyor !
İşsizlik maaşına zam yerine indirim geliyor, sistem değişiyor !
Öğrenciler dikkat ! Bugün son gün...
Öğrenciler dikkat ! Bugün son gün...
Şaka değil gerçek: Tuvaletini yaparken aslanlara yem oldu !
Şaka değil gerçek: Tuvaletini yaparken aslanlara yem oldu !
Milyonlarca emeklinin maaşları bu hafta yatıyor; kim ne kadar zam alacak ?
Milyonlarca emeklinin maaşları bu hafta yatıyor; kim ne kadar zam alacak ?
Dikkat ! Herkes telefona sarıldı ama ispat edemeyen yandı...
Dikkat ! Herkes telefona sarıldı ama ispat edemeyen yandı...
Almanya ile bir kriz daha ! Türkiye'den sert tepki
Almanya ile bir kriz daha ! Türkiye'den sert tepki
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Internet
  4. 20 Temmuz 2017 10:56

Facebook'ta paralı haber dönemi başlıyor

Sosyal medya devi Facebook bu sene sonunda paralı haber döneme başlıyor.

Facebook'ta paralı haber dönemi başlıyor
A+ A-

Şirketin haber hizmetlerinin başındaki Campbell Brown'ın dün gerçekleşen bir konferansta açıkladığı gelişme, The Street'in haberine göre sene sonunda devreye girecek.

Yeni özellik var olan Instant Articles özelliğiyle bütünleşik çalışırken, yayıncılar ayda 10 yazı okuyan kullanıcıları, dijital bir abonelik almaya yönlendirebilecek. Satın almayanlar ise aynı kaynaktan daha fazla makale görüntüleyemeyecek.

Brown'a göre, yeni abonelik özelliği, yayımcıların lobisi sonucunda gerçekleşti. Ekimde teste girecek özellikle Facebook'un gelir paylaşımında nasıl bir yer alacağı ise şimdilik belirsiz.

 

facebook
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM