Facebook'ta ''tık'' tuzağına son !

Şirketin blog’unda yayınlanan habere göre, artık bu tarz haberlerin yönlendirildiği sitelerin sayfa ve domain güçlerine göre incelendikten sonra iki aşamalı olarak başlıktaki bilginin haberde olup olmadığı ve abartılıp abartılmadığı incelenecek.

Yine başlıklarda yer alan cümleler, "spam e-mail"lerin tespitinde kullanılan filtrelere benzer bir özellik kullanılarak incelenecek ve "tuzak başlık" kategorisine giriyorsa kullanıcıların haber kaynaklarında daha az görüntülenecek.

Bu duyurunun ardından sayfa sahiplerine de seslenen yetkililer, sayfaların çoğunun haber kaynağında görüntülenme sıklığında çok önemli bir değişiklik beklenmediğinin altını çiziyor. Facebook yetkilileri "tuzak başlık" kullanan sayfaların ise haber kaynağında görülme sıklığının azalacağını hatırlatıyor.

Facebook, İngilizce dışındaki dillerde de testlere başlanacağını açıkladı.

ABD SEÇİMİNE "SAHTE HABER"LER DAMGA VURMUŞTU

Dünyada toplam yaklaşık 2 milyar Facebook hesabı bulunuyor. Özellikle ABD seçimdelerinde aldatan başlıklar ve sahte haberler ön plana çıkınca sosyal medya devine tepkiler oluşmuştu.