Facebook'tan ''karanlık mod'' müjdesi!

Sosyal medya devi Facebook artık uygulamanın masaüstü sürümü için karanlık modu kullanıma sundu. Yıllar geçtikçe, karanlık mod; Reddit, Youtube, WhatsApp daha fazlası dahil olmak üzere çoğu mobil uygulamada temel bir unsur oldu ancak şirketler artık masaüstü uygulamaları için de karanlık modu kullanıyor gibi görünüyor. Facebook yaptığı açıklamada, “Karanlık mod ile birlikte yeni sürükleyici düzen, Watch'ta video izlemeyi harika bir deneyim haline getiriyor.” dedi.

Facebook, yeni tasarımı ilk olarak 2019'daki F8 geliştiricileri konferansında açıkladı ve kullanıcıların küçük bir kısmının bu yılın başlarında yeni görünümü denemesine izin verdi .

Bu özellik ayrıca Facebook Messenger ve WhatsApp'ta da uygulandı. Masaüstü uygulamasındaki karanlık mod ayrıca daha akıcı gezinme ile uygulamanın görünümünü değiştirir. Karanlık modla gelen yeni sürümde daha ince bir Haber Akışı yer alıyor. Uygulamanın mobil sürümünde henüz güncelleme yok.

FACEBOOK'TA KARANLIK MODA NASIL GEÇEBİLİRİZ?

Şirket, karanlık modun yayınlanmasına ek olarak, Facebook'un yeniden tasarımının masaüstü sitesinde gezinmeyi geliştirerek videolar, oyunlar ve Gruplar gibi içerikleri aramayı kolaylaştırdığını belirtti. Ana sayfa ve sayfa geçişleri artık daha hızlı yükleniyor.

Yeni tasarım ayrıca sosyal ağda; Etkinlikler, Sayfalar, Gruplar ve reklamlar oluşturmayı da kolaylaştırıyor. Kullanıcılar yeni bir Grubu kurmadan önce önizleme yapabilecek ve ayrıca mobil uygulamada nasıl görüneceğine bakabilecekler.

Yeni tasarımı açmak ve yeni moda geçmek için;

- Eski Facebook ayarları menüsünü açmak için üst menü çubuğunun sonundaki aşağı oka tıklayın.

- "Yeni Facebook'a geç" i tıklayın.

- Aynı aşağı oku tıklayın ve karanlık modu kapalı durumundan açık konuma getirin.