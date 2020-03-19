Facebook'tan korona virüs güncellemesi Kaynak Yeniçağ: Facebook'tan korona

2.2 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformu konumunda olan Facebook, korona virüs salgını sonrası platformu güncelleme kararı aldı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, güncelleme ile korona virüs hakkında bilgiler sunan bir bölüm platformun ana sayfasına entegre edilecek.



Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan CEO Mark Zuckerberg burada yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü'nden temin edileceği bilgisinin altını çizdi.



Bu konuda mesai harcayan tek şirket Facebook değil. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, vaka ve ölüm sayılarını gösteren interaktif bir bölüm ile beraber virüs ile ilgili haberlerin de yer aldığı korona virüsü odaklı bir internet sitesi oluşturmuştu.



Benzer bir proje üzerinde çalışan Google'ın da önümüzdeki günlerde kendi korona virüs bilgi platformunu kullanıma sunması bekleniyor.