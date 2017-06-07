FIFA 2018'in resmi videosu yayınlandı

EA Games’in en başarılı oyunlarından biri olan FIFA serisinin yeni oyunu için EA Games, sonunda geri sayımı başlattı. Henüz yeni yayınlanan videoyla beraber FIFA 18 oyununun ilk resmi duyurusu da yapılmış oldu. Şimdilik sadece belli başlı tarih bilgileri verilen oyunun detayları karşınızda.

FIFA 2018 oyunu piyasanın en başarılı futbol oyunlarından biri olacak. Aslında yeni oyun için bu yorumu şimdiden yapmamıza olanak veren bir detay yok. Fakat şöyle bir durum var ki FIFA 2017 serisine bile baktığımız zaman FIFA 2018 serisinin ne kadar başarılı bir seri olacağını söylemek yanlış olmaz. Yayınlandığı andan itibaren hatırı sayılır oranda ciddi bir satış elde eden FIFA 2017 serisinden sonra gelecek olan yeni oyun için ise sonunda ilk resmi bilgi de gelmiş oldu.

Oyunun ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken bu konuda ilk bilgi ise doğrudan EA Games tarafından geldi. Oyun devi resmi kanalından paylaşacağını duyurduğu yeni videosunu az özce yayınlandı. Yayınlanan yeni videoyla beraber yeni seri FIFA 2018 oyununun ilk detayları da belli olmuş oldu. Oyunun bir yandan ilk görüntülerinin paylaşıldığı videoda bir yandan da FIFA 2018 için çıkış tarihi verilmiş oldu. Resmi duyuru olarak kabul edebileceğimiz yeni videoda yer alan detaylara geçelim.

FIFA 2018 Ne Zaman Gelecek?

Oyunun çıkış tarihi konusunda videoda detaylı bilgiler yer alıyor. FIFA 2018 için yayınlanan videoda oyunun 29 Eylül tarihinde çıkış yapacağını görüyoruz. Yayınlanan yeni videoda ayrıca oyunun kapağında yer alacak olan futbolcu da ortaya çıkmış oldu. Real Madrid takımında forma giyen ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak değerlendirilen Ronaldo’nun tüm videoda ele alınan tek futbolcu olduğunu görüyoruz.

Yeni oyunda da haliyle Ronaldo’nun kapak görselinde yer alacağı belirtiliyor. Yeni seri FIFA 2018 oyununun hakkında daha nasıl bilgilerin geleceği de şimdilik merakla bekleniyor. Oyunun ne zaman yayınlanacağından oyun hakkında daha ne gibi detayların olacağına kadar her bilgi EA Games tarafından gelecek.