Google, Atatürk'ü unutmadı

Arama motorları ülkeler için özel günlerde anasayfalarında bazı değişiklikler yapıyor. Bunlardan biri olan Google, genelde sadece ünlü isimlerin doğum günlerini kutlamasıyla biliniyor. Ancak teknoloji devi bu sefer farklı bir uygulamaya imza attı ve Atatürk'ün ölüm yıldönümünde de anasayfasında bir değişiklik yaptı.

Google anasayfasındaki arama menüsünün hemen altına siyah bir kurdela koydu. Kurdelanın üzerine geldiğinizde ise alt metin olarak 'Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz' ibaresi çıkıyor. Herhangi bir arama sonucuna gitmeyen bu siyah kurdela ile Atatürk'un 10 Kasım 1938'deki ölümünü anan Google, bu sayede farklı bir çalışmaya imza attı.