Google Hangout'u kapatmayı erteledi

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Hangouts'un iki parçaya ayrılması, Hangouts Chat'in Slack stili bir mesajlaşma işlevi, Hangouts Meet'in ise Skype stili video konferans işlevi sunması planlanıyor.

Ancak G Suite kullanıcılarının bitiş tarihinden memnun olmadığı anlaşılıyor. Google, gelen baskıya boyun eğerek yeni sistemlere geçmek için süre tanımayı kabullenmiş görünüyor.

Firma şimdi, 2020'nin sonu itibariyle herkesin klasik Google Hangouts'tan geçiş yapmış olacağını tahmin ediyor.

Google, yeni tarihi açıklarken Hangouts'un tüketici sürümünde herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyleyerek, "Tüketicileri desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.





