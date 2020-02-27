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  4. 27 Şubat 2020 21:53

Google Translate'te Türk dilleri devrimi

Arama devi Google, çeviri hizmeti için sunduğu dil desteğini genişlettiğini duyurdu. Türk dilleri ailesi de genişledi. Son güncellemeyle Google Çeviri'ye dört yılın ardından ilk kez yeni diller eklenmiş oldu.

Google Translate'te Türk dilleri devrimi
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Şirket yayınladığı blog yazısında Google Çeviri'nin artık Tatarca, Türkmence, Uygurca, Kinyarwanda ve Odia dillerini desteklediğini açıkladı.

Donanım Haber'in aktardığına göre, yeni dillerin eklenmesi ile birlikte Google Çeviri 108 dilde çeviri yapabilme yeteneğine sahip oldu.

Google'a göre yeni dil eklemenin zorluklarından biri internet üzerinde aynı dilde çok az miktarda içerik olması. Ancak Google bunu makine öğrenme teknolojisindeki gelişmeler ve Google Çeviri Topluluğunun aktif katılımıyla birlikte aşmayı başardığını söylüyor.

Söz konusu diller dünya çapında 75 milyondan fazla kişi tarafından konuşuluyor.
 
 
 

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