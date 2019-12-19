Google'daki erişim sorunu sonrası Bakanlık'tan dikkat çeken açıklama

Google'ın Türkiye'deki hizmetlerine erişimlerde saat 10:45'ten bu yana aksamalar yaşanıyor. Google ile birlikte Google'a bağlı Youtube, Gmail, Google Adsens, Google Analytics hesaplarına erişmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamadı.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google'a Türkiye ve Japonya'da aynı anda erişim sorunu ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının aktardığına göre Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmi sorunlar yaşandı.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz netleşmiş olmasa da saat 11:45 itibariyle bu sorun ortadan kalktı ve şu an Google'a ve tüm Google servislerine erişim normale döndü.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN 'GOOGLE'A ERİŞİM SORUNU' AÇIKLAMASI



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, soruna ilişkin yaptığı açıklamasında, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

BTK'DAN 'GOOGLE' AÇIKLAMASI



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yetkililerinin yaptığı açıklamada, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi.

GOOGLE'A ERİŞİM SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER



Downdetector.com isimli internet sitesi Google'a erişim sorunu yaşayan ülkeleri haritasını yayınladı. Haritaya göre başta Türkiye, Yunanistan, Gürcistan olmak üzere birçok ülkede erişim sorunu yaşanıyor.