Google'dan erişim sorunu ile ilgili açıklama !

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı.

Google'ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de erişim sorunları yaşandı.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google ve Google'a bağlı servisler bir süre boyunca Türkiye'de hizmet veremedi.

Söz konusu sorun hakkında Google'dan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Google’ın Bulgaristan’daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eşzamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür. Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, sözkonusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır.

Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

YAANİ ARAMA TRAFİĞİNİ 2,5 KAT ARTIRDI

Google’ın sabah saatlerinde yaşadığı problem sonrası Turkcell’in yerli arama motoru Yaani, alternatif kaynak arayan kullanıcıların ilgisiyle trafiğini kısa sürede 2,5 kat artırdı.