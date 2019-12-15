Google'dan Türkiye'ye tehdit gibi uyarı !

Rekabet Kurulu’nun Google’a kestiği haksız rekabet cezası krize dönüştü. İddialara göre Google, iş ortaklarına bir mektup yazarak, cezanın düzeltilmemesi durumunda YouTube, Google Search, Gmail, Google Chrome ve Google Play gibi Google uygulamalarının Türkiye’deki Android telefonlarda kullanılamayacağını duyurdu.

Android Türkiye’de oldukça popüler. Her ne kadar genele bakarsak iOS sever bir halk olsak da aslında çoğumuz günlük tüm rutinlerimizi Android akıllı telefonlarla gerçekleştiriyoruz. Ancak iddialara göre Android’in arkasındaki isim Google, yazılımında bazı ısrarlarda bulunmakta. Bu ısrarlardan birisi ise Google’ın halihazırda sahibi olduğu YouTube, Google Chrome gibi uygulamaları stok olarak Android’e sunmuş olması ve akıllı telefon üreticilerine bu uygulamalar olmadan akıllı telefon üretmelerine izin vermemesi. Google’ın bu ısrarı önce Avrupa Birliği’ne daha sonra ise ülkemizde Rekabet Kurulu’na taşındı.

REKABET KURULU GOOGLE’A PARA CEZASI KESMİŞTİ

Rekabet Kurulu, Google’ın bu ısrarının Rekabet Kanunu’na aykırı olduğuna hükmetti ve Google’a 93 milyon lira idari para cezası verdi. Bu karar sonrası Google, Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Türkiye’deki iş ortaklarına, Android akıllı telefon üreticilerine ve Android akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup göndererek Türkiye için bazı yaptırım kararları aldığını duyurdu.

ANDROİD İÇİN GOOGLE UYGULAMALARI TÜRKİYE’DE KULLANILAMAYACAK

Google, söz konusu mektupta 12 Aralık itibariyle Türkiye’de satılan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardaki Google uygulamalarının lisansını iptal etti. Yani diğer bir deyiş ile Google’ın YouTube, Google Chrome, Google Search, Gmail ve en önemlisi Google Play gibi uygulamaları eğer iddialar doğruysa artık Türkiye’de kullanılamayacak. Bunu Google’ın Huawei akıllı telefonlara uyguladığı ambargoya benzetmek mümkün. Fakat dahası da var.

Google’ın söz konusu Rekabet Kurulu kararının geri alınması için uyguladığı ambargo kozuna ek olarak, karar geri alınmazsa Türkiye’den çekilebileceği konuşuluyor. İddialara Google’dan henüz bir cevap gelmiş de değil. Ancak yakın bir zamanda Google’ın bir açıklama yaparak tüm bu iddiaları açıklığa kavuşturması bekleniyor.