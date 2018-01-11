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  4. 11 Ocak 2018 10:52

Hep erkekler ifşa olacak değil ya ! Kadınların cinsel sırları deşifre oldu

Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Hep erkekler ifşa olacak değil ya ! Kadınların cinsel sırları deşifre oldu
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Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

"Kadınlar için porno" başlığında yapılan aramaların da bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 359 arttığı belirtildi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çeken Pornhub sitesinde en çok arama "kadınlar için porno" başlığında yapıldı.

Pornografik yayın yapan bir internet sitesi 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranlar yüzde 2.4 arttığını duyurdu.

Site, kadın ziyaretçilerde ülke bazında en büyük artışın, yüzde 24 ile Güney Afrika'da yaşandığını, Suudi Arabistan'ın kadın ziyaretçi verilerinde ise yüzde 11'lik bir artış gözlemlendiği aktarıldı.

Çin ve Avustralya'da ise yüzde 20'lere varan kadın ziyaretçi düşüşleri yaşandığı açıklandı.

müstehcen siteler , kadın , internet
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