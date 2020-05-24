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  4. 24 Mayıs 2020 14:18

İnternet hızında dünya rekoru kırıldı

Avustralyalı araştırmacılar, internet bağlantısı hızında dünya rekoru kırdı. Yapılan deneyde internet hızı saniyede 44,2 terabayta (TB) ulaştı. Bu hızla, 1000 adet yüksek çözünürlüklü bir filmi bir saniyede indirmek mümkün.

İnternet hızında dünya rekoru kırıldı
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Monash, Swinburne ve RMIT üniversitelerinin ortaklığında yürütülen proje kapsamında bugüne kadarki en yüksek internet hızına ulaşıldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre bu deney kapsamında internet bağlantısı hızında dünya rekoru kırıp saniyede 44,2 terabayta (TB) ulaştı.

Aynı habere göre, söz konusu hız ile 1000 adet yüksek çözünürlüklü filmi bir saniyede cihazlara indirmek mümkün.

Halihazırda gezegenimizdeki en hızlı internet hızına sahip olan ülke saniyede ortalama 197,3 MB ile Singapur.

Hız rekoruna imza atılan Avustralya'daki ortalama internet hızı ise 43,4 MBi yani son testte ulaşılan hızın sadece milyonda biri.

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Avustralya , internet hız rekoru
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