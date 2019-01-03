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  4. 03 Ocak 2019 09:21

İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST

AKK (Adil Kullanım Kotası) ve AKN (Asil Kullanım Noktası) gibi kavramlar hayatımızdan 1 Ocak itibari ile hayatımızdan çıktı Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı.

İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST
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Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona erdi.

Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı.

“Akıllı Sınırsız Tarife”nin kısaltması olan AST, internet hizmetini 00:00 - 19:00 / 19:00 - 00:00 olmak üzere ikiye farklı zaman dilimine bölüyor, bu zaman dilimlerine farklı hız sınırları uygulanıyor.

İşte KabloNet'in Akıllı Sınırsız Tarifeleri:



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İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı ASTİnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST

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