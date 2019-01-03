Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) dönemi 1 Ocak’ta sona erdi.

Ancak Kablonet, AST isimli bir kavramla yeni döneme giriş yaptı.

“Akıllı Sınırsız Tarife”nin kısaltması olan AST, internet hizmetini 00:00 - 19:00 / 19:00 - 00:00 olmak üzere ikiye farklı zaman dilimine bölüyor, bu zaman dilimlerine farklı hız sınırları uygulanıyor.

İşte KabloNet'in Akıllı Sınırsız Tarifeleri:







13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler

İnternette AKN gitti, AST geldi! İşte internetin yeni kuralı AST