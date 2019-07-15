İnternette büyük tuzak ! Çalınan kimlik bilgileriyle dolandırıyorlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün son yılların en önemli operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Ekipler, GSM (telefon) operatörü firmalardan birinin şifresini kanunsuz yollarla ele geçirip, yaklaşık 50 milyon aboneye ait kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık yapan ve kimlik bilgilerini yasadışı bahis sitelerinde satan 16 kişilik suç örgütünü çökertti.

SAHTESİNİ HAZIRLAMIŞLAR

Ekipler; Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli’ndeki suç örgütü üyelerinin abonelere ait kimlik bilgilerine ulaşıp T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerle sahte kimlik hazırladıklarını da tespit etti. Milyonlarca kişiye ait kimlik bilgilerinin bu art niyetli kişilerin hatta üçüncü şahısların eline geçmesi riskleri de beraberinde getiriyor. Vatandaşın acil alabileceği önlemler var.

İşte dikkat edilmesi gerekenler...

»Kimlik bilgileri çalınan kişi adına kredi alınabilir.

»Ayrıca kredi çeken başka birisine kefil yapılabilir.

»Şirket kurulabilir.

»Sahte kimlik çıkarılabilir.

»İnternet bankacılığı sisteminde kullanılabilir.

»Sizin adınıza resmi işlemler gerçekleştirebilir.

»Sizin adınıza telefon hattı alınabilir.

»İkametgah adresiniz öğrenilebilir.

»Kira kontratı yapılabilir.

»Telefon hattınızın ayrıntılı faturasına ulaşılabilir.

BU ÖNLEMLERİ MUTLAKA ALIN

Kimlik bilgilerinin çalındığından şüphelenenler neler yapabilir? Bu konuda alınabilecek acil önlemler var. Çalıştığınız bankalarla iletişime geçip, bilginiz dışında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını müşteri hizmetlerinden ya da bankadan öğrenmelisiniz. Kimlik bilgileriniz ile sizin isminize telefon hattı alınıp alınmadığını, su, elektrik, doğalgaz aboneliği yapılıp yapılmadığını e-Devlet (turkiye.gov.tr) sistemine girerek sorgulayabilirsiniz. Doğum tarihinizi, doğum yerinizi bilen suç çetesi üyeleri şifrenizi bulmaya çalışabilir. Bu ihtimale karşı tanımadığınız kişilerle hiçbir şekilde şifrenizi ve telefonunuza gelen SMS’teki bilgileri paylaşmayın.

SORGULAMA SİTELERİNE İTİBAR ETMEYİN

Kimlik bilgilerinin çalındığıyla ilgili çıkan haberler başka dolandırıcıları da harekete geçiriyor. Sırf bunun için sahte site kuran internet korsanları mevcut. Bu konuda Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun uyarıyor: “İnternette ya da sosyal medyada sahte linklerle ve içinde virüs barındıran sahte web siteleriyle GSM operatörü mağduru olup olmadığınızı teyit etmek için oluşturulan internet sitelerine sakın giriş yapıp bilgilerinizi vermeyiniz. Bu linkleri tıklama anında kimlik avı tuzağına düşmeyiniz.”

ŞİFRENİZİ KAPTIRMAYIN

Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesaplarına ait şifrelerin ele geçirilebileceğine dikkat çeken Altun, şunları söyledi: “Çalınan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifrelerini kaptırmamak için bu sitelere yaklaşmamak gerekiyor.”