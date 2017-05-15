İnternetten film izleyenlere kötü haber

Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10 torrente karşı savaş açıyor. Microsoft tarafından yayınlanacak bir güncellemeyele en bilinen torrent siteleri engellenecek.

HANGİ TORRENT SİTELERİ ENGELLENECEK?

Telif haklarının korunması konusunda adım atacak olan Microsoft’un, Kodi, The Pirate Bay ve KickassTorrents’i engellemesi bekleniyor. Dünya çapında da son dönemlerde iyice sertleşen hukuksal düzenlemelerin ardından Microsoft’un da böyle bir davranış içerisine girmiş olması oldukça normal karşılanmış olsa da kullanıcılar bu duruma tepkili.

BAZI KULLANICILAR LİNUX’A GEÇMEYİ PLANLIYOR

Forumlarda bazı kullanıcıların Linux’a geçmeyi planladıklarına dair konuşmalar artmaya başladı. Yıllardır Windows’un rakibi olan Linux bu sayede önemli bir kullanıcı artışı yakalayabilecek.