İşte anlık harita ile internette çocuk istismarına yönelik film izleyenler

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği yetkilileri, ANKA'ya yaptığı açıklamada, sitesin tespit ettiği bilgiler sonrasında güvenlik güçlerine sorumluluk düştüğünü belirtirken, Türkiye’de bir ilin kolluk kuvvetlerinin site yöneticileri ile anlaştığını söyledi.

Sitede Temmuz 2020’den itibaren yer alan verilerde 100 ülke sıralanıyor. Yüzde 36,679’luk oranla ABD en çok çocuk istismarına yönelik müstehcen film izlenen ülke. ABD’yi sırasıyla Almanya, Rusya, Kanada, Brezilya, Fransa, Meksika, İngiltere ve Hollanda takip ediyor. Türkiye ilk 100 içinde görünmüyor.

Site verilerine göre, dünyada en çok çocuk istismarına yönelik müstehcen filmlerin izlendiği şehirler sıralamasında ABD'nin Dallas kenti birinci sırada. Dallas’ı sırasıyla Los Angeles, New York takip ediyor.

Site hakkında bilgi veren Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği İcra Kurulu Başkanı Volkan Çolakoğlu, "Merkezi Türkiye'de olan, İsviçre'de de faaliyet gösteren, asıl faaliyet alanı siber güvenlik ve bilişim hizmetleri şirketi olan, Invictus ve Prodaft'ın bilgi birikimi ve teknolojik alt yapısı kullanılarak hazırlanmış. Dünyanın her yerinde çocuk istismarına yönelik müstehcen film izleyen ve indirenlerin verilerine canlı erişim sağlanan bir sistem" dedi.

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Çolakoğlu ise, sitenin dünya genelinde çocuk istismarına yönelik müstehcen filmleri izleyenleri gösterdiğini ve bu kişileri IP adreslerine kadar tespit ettiğinin altını çizerek, "Bundan sonrası güvenlik güçlerine düşüyor" diye konuştu.

