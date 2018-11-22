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  4. 22 Kasım 2018 19:23

''Kara Cuma'' indirimlerinde güvensiz sitelere dikkat

Uzmanlar "Kara Cuma" indirimlerini fırsat bilen bazı güvensiz sitelerden alışveriş yapan vatandaşları uyardı.

''Kara Cuma'' indirimlerinde güvensiz sitelere dikkat
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Yarın başlayacak ve Türkiye`de de yüzde 80`i bulan indirim kampanyası "Efsane İndirim" döneminde uzmanlar internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

Perakende satış firmaları ve e-ticaret şirketleri, "Efsane İndirim"  dolayısıyla giyim, kozmetik ve elektronik gibi çeşitli kategorilerde birçok  üründe yüzde 80’e varan indirim uygulamaya başlarken "e-ticaret  dolandırıcılarına" karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

ME Consultancy kurucusu Murat Erdör, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, e-ticaretin gittikçe gelişmesiyle her dönemde olduğu gibi  "Efsane İndirim" döneminde de sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. Erdör,  şunları kaydetti:

“Vatandaşların parasını alıp ürün göndermeyen birtakım güvenilir  olmayan siteler var. Birçok marka bu dönemde indirim yaptığı için sanıyoruz ki  herkes çok indirim yapıyor ama orada güvenilir olmayan markalara dikkat etmek  gerekiyor. Bunlar hep vardı ama 'Efsane İndirim' döneminde daha da fazlalaşıyor  çünkü herkes indirim yaptığından bu dönemde daha az dikkati çekiyorlar."

Vatandaşların, bu dönemde yüksek orandaki indirimlerden şüphelenmeyip  güvensiz sitelerden alışveriş yaptığına işaret eden Erdör, "Vatandaşlar güvenilir  mi, değil mi siteye baksınlar, 3D sistemi var mı, ödeme sitemleri güvenilir mi,  referansları sağlam mı kontrol etsinler." diye konuştu.

"ŞİKAYET EDİLMESİ LAZIM"

PWC Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı da "Efsane İndirim"in  istismar edilebildiğinin altını çizerek, tüketicilere dikkatli olmaları ve altına  imza attıkları şeyleri iyi okumaları uyarısında bulundu.

Güvenilir olmayan internet sitelerinden yapılacak alışverişin  vatandaşlara daha pahalıya mal olabileceğini ifade eden Kazdağlı, "Telefonlardan  kontör çalmaktan kredi kartı bilgilerinin çalınmasına kadar giden şeyler var,  vadettikleri ürün gelmeyebilir. E-ticaret siteleriyle ilgili bir sorunla  karşılaştıklarında tüketici şikayeti yapılması lazım. Mutlaka ilgili yerlere  üşenmeden bildirilmesi lazım, bu konuda bazı tüketici dernekleri de var. Her  güzel görünen şeyin üzerine hemen atlamamak gerekiyor. Güvenilir olmadığı  düşünülen sitelere şifre verilmemeli, bilgiler paylaşılmamalı." dedi.

AA

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