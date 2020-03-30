Koronavirüs Google'a 1 Nisan'ı iptal ettirdi

İlk olarak geride bıraktığımız 2019’ın son günlerinde görülen ve 30 binin üzerinde insanın canına mal olan corona virüs (COVID-19) salgınının hayatımızda etkilemediği hemen hiç bir alan kalmadı.

The Verge’de yer alan habere göre, Google salgın nedeniyle bu yıl 1 Nisan şakası yapmama kararı aldı.

Aynı habere göre, 20 yıldır 1 Nisan şakası yapan şirketin Pazarlama lideri Lorraine Twohill, kararı şirket çalışanlarına elektronik posta ile bildirdi.

Söz konusu mesajda bu yıl 1 Nisan şakası geleneğini askıya aldıklarını ve önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunun altını çizen Twohill, şakaların önümüzdeki yıllar için saklanmasını istedi.

Google geçtiğimiz yıl Asistant uygulaması aracılığıyla lalelerin ne düşündüğünü anlamak için bir proje tanıtımı gerçekleştirmiş, daha sonra bunun bir şaka olduğunu duyurmuştu.

