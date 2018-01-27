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  4. 27 Ocak 2018 11:57

Kripto para tarihinin en büyük soygunu

Japonya’nın en büyük borsalarından Coincheck bugüne kadar yaşanan en büyük hack saldırısına maruz kaldı. Zira, tüm çekim işlemlerini askıya alan ve gerçeği açıklayan kripto para borsasının yaşadığı maddi kayıp dudak uçuklatıyor.

Kripto para tarihinin en büyük soygunu
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İşlemlerin askıya alınması ile birlikte başta Bitcoin olmak üzere birçok farklı kripto para biriminin değerinde düşüş yaşanırken, yaşanan krizin son dönemin popüler kripto para birimlerinden NEM ile alakalı olduğu ortaya çıktı.
 
İşlemlerin durdurulmasından sonra kullanıcıların tepkilerine maruz kalan borsa yetkilileri yaptıkları basın açıklamasında, 526 milyon adet NEM’in çalındığını ve bunların piyasa değerinin 530 milyon dolar olduğunu açıkladı.
 
Cold wallet kullanmadıklarını itiraf eden borsa yetkilileri, gerekçe olarak cold wallet yönetiminin oldukça zor olmasını gösteriyor. Japonya’nın ilk lisanslı kripto para borsasının bu şekilde bir gerekçe göstermesi kabul edilebilir cinsten değil.
 
NEM Vakfı Başkanı Lon Wong ise yaşananların NEM ile bağlantılı olmadığını vurguluyor. Teknolojilerinin oldukça güçlü olduğunu belirten Wong, bu tarz olaylarda güvenlik sorumluluğunun borsaya ait olduğunu belirtiyor.
 
shiftdeIete'ın haberine göre, yaşananlar sonrasında en büyük soru işareti ise, yaşanan bu kaybın nasıl telafi edileceği. Coincheck yöneticileri müşterileri mağdur bırakmamak için seferber olduklarını belirtirken, henüz net bir açıklama yapmadı.
 
 

530 milyon dolar , bitcoin , kripto para
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