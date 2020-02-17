Merak Ettiğiniz Konularda Ne Nasıl Web Sayfasından Yardım Alın

Web sayfasında gündem, yaşam, ekonomi, magazin, sağlık ve teknoloji konularında paylaşım yapıyorlar. Sayfayı takip eden kişiler bu paylaşımları okuyabildikleri gibi yorumlarını ve sorularını da iletebiliyorlar.

Yaşam Kategorisindeki Paylaşımlar

Web sayfasında yaşam kategorisi altında kişilerin yaşamını ilgilendiren konular hakkında bilgiler veriyorlar. Bu bilgiler arasında yemek tarifleri, gezi rehberleri ve cilt bakım ipuçları gibi konular yer alıyor. Nenasıl sayfasını takip eden kişiler örneğin Çorum ilinde gezilecek yerler isimli paylaşımı okuyarak Çorum’un tarihini, gezilecek yerlerini ve gezme zamanlarını öğrenebiliyorlar. Böylece Çorum’a gitmeyi düşündüklerinde gidecekleri ilk yerleri biliyorlar. Bunun dışında yaşam kategorisi altında bazı yemeklerin nasıl yapıldığını da paylaşıyorlar. Böylece yemek yapma konusunda eksikleri olanlar içerikler sayesinde bilgi edinebiliyorlar.

Teknoloji Kategorisindeki Paylaşımlar

Sayfa adına paylaşım yapan içerik editörleri web sayfasında teknoloji kategorisine konu olan içeriklerin paylaşımını yapıyorlar. Bu paylaşımlar arasında şunlar bulunuyor;

İnstagram üzerinden fotoğraf indirme

Youtube üzerinden para kazanma

Android ekran görüntüsü alma yöntemleri

Bilgisayarın Ip adresini bulma yöntemleri

Şarj aletinin orjinalliğini anlama

DNS ayarlarını değiştirme

Online kredi başvuruları

Miras sorgulamasını Edevlet üzerinden yapmak

Bu gibi konular hakkında bilgiye ihtiyacı olan kişiler web sayfasının inceleyip anlatılan yöntemleri uyguladıklarında sorularına ve sorunlarına çözüm bulabiliyorlar.

Sağlık Kategorisindeki Paylaşımlar

İnsanlar için sağlık ve bakım konuları son derece önemlidir. Nenasıl web sayfası bu önemin farkında olarak sağlık konusunda da paylaşımlar yapıyor. Sayfayı takip eden kişilerin sağlıklı kalmaları ya da sağlık sorunlarından kurtulmaları için kullanabilecekleri bitki çayı tariflerini paylaşıyorlar. Mide ağrısı şikayeti yaşayan kişilerin ağrıyı geçirmek için yapabilecekleri şeyleri anlatıyorlar. Mide ağrısı şikayeti için paylaşılan içeriği okuyan kişiler ağrılarından kurtulmak için kimyon, limon, papatya ve yoğurt gibi gıdaları tüketebileceklerini öğreniyorlar. Bunun dışında sağlık kategorisinde kilo verme yöntemleri, saç kırıklarından kurtulma yolları, ağız bakımı ve kulak tıkanıklığı gibi konularda da bilgilerin paylaşımını yapıyorlar. Ayrıca sağlık konusundaki içeriklerinde uzman doktorların önerilerine de yer veriyorlar. Sayfayı takip eden kişiler bu yöntemleri uyguladıklarında sorunlarında daha kolay bir şekilde kurtulabiliyorlar.

Gündem Kategorisindeki Paylaşımlar

İçerik editörleri sağlık, yaşam ve teknoloji konusundaki içerikler dışında gündemi ilgilendiren konular hakkında da paylaşımda bulunuyorlar. Gündem konuları arasında son zamanlarda ülkede sıkça yaşanan deprem konusu yer alıyor. Sayfa takipçileri için deprem çantasının nasıl hazırlanacağına dair bilgiler veriyorlar. Bunun dışında yine gündemi meşgul eden bir konu olan coronavirüs hakkında bilgiler veriyorlar. Hastalığın belirtileri ve kişilerin virüsten nasıl korunabileceklerini anlatıyorlar. Bunun dışında otomatik ödeme talimatları ve yeni gelen vergiler gibi konularda da bilgileri paylaşıyorlar.