Netflix'e zam gelecek mi ? Netflix'den açıklama geldi

Online dizi ve film platformu Netflix aldığı zam kararı ile gündemde. Netflix ABD'deki fiyatlarını artırma kararı aldı. Peki bu karar Türkiye'deki kullanıcıları etkileyecek mi? Netflix Türkiye'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Netflix’in ABD genelinde abonelik ücretlerine yüzde 13 ile 18 arasında zam yapmayı planlaması, platformun hizmet verdiği diğer ülkelerde de zam olacak mı, sorusunu akıllara getirdi.

‘TÜRKİYE’DE ARTIŞ YAŞANACAĞI ANLAMINA GELMİYOR’

Netflix bir açıklama yaptı ve Türkiye’de zam yapmanın şu an için düşünülmediğini şöyle duyurdu: “Netflix abonelik ücreti artışları her ülkeye özel olarak gerçekleştiriliyor. ABD pazarında görülen artış, tüm dünyada ya da Türkiye'de benzer bir artışın yaşanacağı anlamına gelmiyor.”