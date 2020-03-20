Netflix'in ardından Youtube da yayın kalitesini düşürdü

Youtube, korona virüsü nedeniyle nedeniyle insanların evden çalışmaya geçmesi sonucunda internet trafiğinde yaşanan büyük artış nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde video kalitesini düşüreceğini açıkladı. Daha önce Netflix de Avrupa’da internet kalitesini düşüreceğini açıklamıştı.

Netflix ve YouTube’un kaliteyi düşürme kararları, Avrupa Birliği’nin sektörden sorumlu yöneticisi Thierry Breton’ın internette oluşan aşırı yükü azaltmak için video platformlarına gerekli adımları atma yönünde yaptığı çağrı sonrasında geldi. Videolar, internet trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Avrupa Birliği, internette önceliğin online sağlık ve eğitim uygulamalarına verilmesini istiyor.

YouTube, yayın kalitesini düşürme kararının başlangıçta 30 gün uygulanacağını ve İngiltere’yi de kapsayacağını duyurdu.