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  4. 14 Şubat 2020 23:49

Rekabet Kurumu'ndan Google'a rekor ceza

Rekabet Kurumu soruşturmanın tamamlanması sonrası Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a rekor ceza
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Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.

Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

98 MİLYON 354 BİN LİRA CEZA

13.02.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi. Cezanın 98 milyon 354 bin lira olduğu belirtildi.

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