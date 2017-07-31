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  4. 31 Temmuz 2017 14:30

Robot gazeteci ayda 30 bin haber üretecek

Google'ın finanse ettiği RADAR projesiyle yapay zeka ayda 30 bin haber üretebilecek.

Robot gazeteci ayda 30 bin haber üretecek
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Otomasyon dünyayı yavaş yavaş eline geçirirken hala insan odaklı meslekler varlığını sürdürmeye çalışıyor. Robotların yapamayacağı iddia edilen mesleklerden biri ise gazetecilik idi. Fakat Google’ın finanse ettiği RADAR projesiyle yaratılacak yapay zekanın ayda 30 bin rutin haber üretmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık merkezli PA haber ajansının yürüttüğü RADAR projesinin 2018 yılında devreye alınması bekleniyor. RADAR projesi ile ilk etapta futbol maçı sonuçları veya şirket bilançoları gibi rutin içeriklerin otomatik olarak oluşturulması planlanıyor.

PA’in yayın yönetmeni Peter Clifton RADAR’ı, “Habercilikte fantastik adım” olarak tanımlıyor.

5 KİŞİLİK BİR EKİP YÜRÜTÜYOR

Projeyi beş kişilik bir ekip yürütüyor. Bu ekip sırasıyla haberleri tanımlama, taslak oluşturma ve düzenleme işlerini yapıyor. Ekip haberleri polis-adliye, sağlık veya ekonomi gibi kategorilere ayırıyor. RADAR projesi insandan tamamen bağımsız olmasa da 5 kişilik bir ekibin bir ayda 30 bin haber üretmesini sağlıyor.

RADAR kullanan genç editörlerin de haber yazımı konusunda gelişmeleri bekleniyor.

New York Times ve Los Angeles Times gibi gazeteler rutin haberler için robotlardan faydalanıyor. Dünyanın en büyük haber ajanslarından Assosicated Press de haber yazımında robotlardan faydalanmakta.

radar , google
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