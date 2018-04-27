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  4. 27 Nisan 2018 10:16

Sadece 1 günde 5,7 milyar dolar kazandı

Facebook'un hisseleri, son 27 ayın en kazançlı gününü yaşarken, Zuckerberg'in serveti bugün 5,7 milyar dolar artışla yaklaşık 69,4 milyar dolara yükseldi.

Sadece 1 günde 5,7 milyar dolar kazandı
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Facebook'un hisse başına değeri 1 Şubat'ta 195,32 dolara çıkarak rekor kırdı ancak daha sonra veri sızıntısı skandalı nedeniyle şirketin hisselerinde sert düşüşler oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, veri skandalının ortaya çıktığı 19 Mart ile 24 Nisan arasındaFacebook hisseleri yüzde 13,7 değer kaybetti.

Ancak, dün, bu yılın birinci çeyreğine dair bilançosunu açıklayan Facebook'un net kar ve gelirinde yıldan yıla artış kaydedilmesi ve aylık aktif kullanıcı sayısının 2,2 milyara ulaşmasıyla, şirketin hisseleri bugün yükselişe geçti.

Facebook hisseleri bugün yüzde 9,1 prim yaparken, 28 Ocak 2016'dan bu yana en kazançlı gününü geçirmiş oldu.

ZUCKERBERG'İN SERVETİ 5,7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Facebook'un dün piyasa değeri 464 milyar dolar iken, bugün New York borsasının kapanışında şirketin piyasa değeri 506 milyar dolara yükseldi.

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in serveti de bugün 5,7 milyar dolar (yüzde 8,9) artışla yaklaşık 69,4 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçla, Zuckerberg, Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde 7'nci sıradan 5'inciliğe yükseldi.

mark zuckerberg , facebook , servet
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