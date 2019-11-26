SEO Nedir Ve Ekonomideki Yeri Tam Olarak Neresidir?

Ticaret, pazarlama ve üretim boyutlarında faaliyet sürdüren tüm özel ve tüzel kişilikler bu konuda kendine yer bulma çalışması içindedir. Üretmek, iş süreçlerini kontrol etmek ve pazardan faydalanmak, ancak pazarlama yöntemlerinin başarısı ile mümkün olmaktadır. Daha fazla müşteriye ulaşma noktasında internetin insanlara sağlamış olduğu avantajları kesinlikle göz ardı etmemek gerekir. Google gibi gelişmiş bir arama motorunun desteği ile birlikte web sitelerinin çok daha fazla müşteriye ulaşma konusundaki avantajlarından da bahsetmek gerekir. SEO, ‘’Search Engine Optimization’’ yani Arama Motoru Optimizasyonu ile birlikte web sitelerinin trafiğini artırmak ve bu konuda sağlanan geri dönüşüm avantajlarından faydalanmak site sahipleri için çok önemli olmak durumundadır.

Kendisi www.hadraajans.com sitesinin kurucusu olan Ayhan Çekmez, sorularımıza verdiği cevaplarla bizi aydınlatmaya çalışacak;

----- Ayhan Bey öncelikle hoşgeldiniz

----- Hoşbulduk

----- Öncelikle bizi sektörünüz ve verdiğiniz hizmetler konusunda aydınlatabilir misiniz?

----- Elbette! Her şeyden önce burada insanların amacı kazanç elde etmektir. Yakın zamana kadar bu konuda reklam ve tanıtım çalışmalarının eski yöntemlerle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi ise internet ve web sitelerinin bu konuda insanlara daha büyük avantajlar sağladığını söylemek mümkün.

----- Peki, bu konuda sizin şirketinizin yeri neresi?

Firmamızın da içinde olduğu SEO hizmeti veren şirketler, web siteleri için gerçekten hayati önem taşımaktadır. Herhangi bir konuda internet üzerinden yapılan aramaları dikkate alalım. Çok sayıda insan bu aramalarda Google arama motorunu kullanmaktadır. Arama sonuçlarına göre ise ilk sayfa ve ön sıraların yeri bu konuda hayati önem taşımaktadır. İşte şirket olarak biz, müşterilerimize bu ön sayfa ve ilk sıraları vaat ediyoruz.

----- Sayın Ayhan Çekmez, İnsanlar sizi neden tercih etsin?

----- Her şeyden önce bu konuda gelişmiş ve kalıcı SEO tekniklerini uyguluyoruz. Sade güncel ve optimizasyon sağlayacak içeriklerle web sitelerini destekliyoruz backlink yükseltme çalışmaları, Sosyal Medya yönetimi, Dijital Pazarlama teknikleri ve gelişmiş E- ticaret sistemi kullanımı ile web sitelerinin amacına uygun bir biçimde ön sıralarda olmasını ve orada kalmasını sağlıyoruz.

----- Web sitelerinin kazancı da buna göre artmış oluyor, doğru mu?

----- Evet, doğru fakat buna mukabil olarak ön sıralarda bulunan web sitelerinin hatırı sayılır bir biçimde reklam geliri elde ettiğini de unutmamak gerekiyor.

----- İçerik pazarlaması sizin için neden önemli, bundan bahseder misiniz?

----- Öncelikli olarak firmanın kendi hedef kitlesini doğru tespit etmesi ve bu kitleye ulaşması çok önemlidir. Tam olarak insanların ilgilendiği konularda içerik oluşturma ve buna göre dağıtım çalışmaları, burada amacına ulaşan bir sonucu göstermektedir.

----- SEO konusunda verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bizi SEM konusunda da aydınlatabilir misiniz?

----- Aslında bu konular birbirine bağlıdır. SEM yani ‘’Search Engine Marketing’’ Arama motoru üzerinden gerçekleşen E- ticaret çalışmalarına önemli bir örnektir. Arama Motoru Pazarlaması, dijital pazarlama, bir şekilde bu sektörden medet uman insanlar için yapılmış geniş kapsamlı çalışmaların sonucunu göstermektedir. Elbette ki SEO uzmanı ve SEM uzmanı desteği ile birlikte iyi bir planlama yapmak ve bu planlamanın avantajlarından faydalanmak mümkün olmaktadır.

----- Sayın Ayhan Çekmez, son olarak bu konularda bize ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?

----- Aslında bu konuda çok fazla söylenecek söz var. Eğer internetin desteğini almak ve işinizi büyütmek istiyorsanız, internet bunun için çok uygun bir pazar. Aynı zamanda reklamın ve tanıtımın önemini akıldan çıkarmamak gerekiyor. İnanın bu konuda profesyonel bir firma desteği alacak olursanız, yaptığınız masrafın katbekat fazlasını elde etmeniz kesinlikle hayal değil. Özgün içerik desteği ve tanınmış sitelerde iyi bir tanıtım yazısı desteği, aynı zamanda kaliteli bir reklam çalışması için önemlidir. Her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmak ve iş hacmini bu şekilde yükseltmek bu çalışmalarla birlikte mümkün olacaktır.

----- Ayhan Bey verdiğiniz bilgiler ve tavsiyeleriniz için size teşekkür eder bundan sonraki iş hayatında size başarılar dileriz.

----- Ben teşekkür ederim, size iyi günler dilerim.

Bu Röportajdan Çıkardığımız Sonuç

Sayın okurlarımız sizin de gördüğünüz gibi elimizde sanal dünya denen bir hazine var. Doğru tercihler ve uzman desteğinin katkısı ile birlikte pek çok sektörün bu ortamdaki gelişimiz insanlar için umut vaat etmektedir. İşini bilen ve görevini hakkı ile yerine getiren uzmanların olması tüm girişimci insanlar için çok büyük şans. Web sitelerinin özellikle SEM ve SEO çalışmaları ile kendi geleceğine yatırım yaptığını söylememiz burada mümkün. Size bu konuda araştırma yapmanızı ve en doğru noktadan yardım talep etmenizi tavsiye ederiz.